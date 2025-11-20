冷過這波回溫了！「這天」起高溫上看30度 下週又一波冷空氣來襲

記者柯美儀／台北報導

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

今（20）日清晨東北季風持續發威，全台天氣涼冷有感。氣象署表示，西半部與宜蘭清晨低溫僅15、16度，花東也下滑至17、18度，隨著白天冷空氣逐漸減弱，各地氣溫漸漸回升，一路暖到週末，週六、週日（22、23日）西半部及台東高溫上看26至30度，下週東北季風增強，北台灣天氣又會轉濕涼。

今晨涼意明顯 白天漸漸回溫

氣象署表示，今日各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度；中南部及台東白天高溫為25至27度。

降雨方面，今日迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島有零星飄雨機會，新竹以南地區為雲量偏多，偶見陽光的天氣。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

週末東北季風減弱 各地高溫回升

氣象署指出，週六、週日東北季風逐漸減弱，各地氣溫回升，宜花高溫落在22至26度，西半部及台東高溫則上看26至30度，但早晚仍偏涼，中南部日夜溫差較大。週末降雨主要集中在基隆北海岸、東北部、大台北山區以及東部、東南部零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一冷空氣再南下

氣象署說明，下週一（24日）東北季風再度增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚也偏涼。桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率增加，基隆北海岸、東北部及大台北山區雨勢較持續，其餘地區為多雲到晴的天氣型態。

