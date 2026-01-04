一冷關節就卡卡 中西合璧活絡筋骨

這幾天持續低溫，真的好冷，許多人都想替自己補一補，但老話一句，進補還是得看體質的，以中醫的觀點來說，冬天最重要的養生，就是補腎、健骨，替未來一年的元氣、加滿油。只要透過藥食同源的溫和進補，攝取黑木耳、黑豆、紫米、黑芝麻、紫菜這一類食材，就可以達到滋陰補腎。

天氣冷，關節總會覺得卡卡的伴隨酸痛，想要擺脫，幫關節打好底子，中西醫有撇步。新光醫院骨科醫師 許皓為：「骨科會比較強調是鈣跟維他命D，會強化我們的骨骼，然後 再來是蛋白質的部分，會加強我們的肌肉，鈣 最容易就是牛奶 對不對，那像是黑芝麻 深色蔬果。」

廣告 廣告

掌握均衡飲食，不只是減少骨質流失，也能提升免疫力，幫助身體氣血活化，抵抗寒冷天氣。新光醫院骨科醫師 許皓為：「目前的研究來講的話是，一天大概是一千毫克的鈣質，跟八百國際單位的維他命D，那我們通常飲食，可以獲取大概在一半到七成之間。」

台北慈濟醫院中醫針傷科主任 徐培珊：「杜仲 或者是黑豆，這種黑色的補腎的食材，那再過來 因為是血液循環不好，所以我們可能會建議，就是讓他可以溫暖一點，比如說我們可以吃一點肉桂，或者是薑黃這種，又有活血化瘀又有溫暖的這種食物，那或者是像台北天氣比較溼，那可以再加一點薏仁，這種去溼的，可以幫助關節舒服一點。」

像是杜仲 、黑豆，可以泡水或煮湯，肉桂，則是可以搭配咖啡飲用，至於料理時，也可以加點薑黃在咖喱裡面，或是把薏仁煮進粥，都是好方法。「犢鼻跟膝眼在膝蓋骨下面，兩個凹窩的地方 ，就可以沿著膝蓋骨下面 往下搓揉。」

搭配穴道按摩，每天睡前5-10分鐘，也能促進身體循環、存好骨本，透過生活、飲食保養，讓關節不卡卡。

台北報導

更多 大愛新聞 報導：

散步要走多久？ 15分鐘降低心臟病風險

雲林社區歲末祝福 共聚善念祈安康

