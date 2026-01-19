冷雨來了！北東迎戰8度低溫 中南部日夜溫差將達10度

強烈大陸冷氣團19日起逐漸南下，降雨最多的時段預計為19日晚間至20日，北部和東半部都有機會下雨，且21日至23日清晨局部低溫下探8度，部分山區有望降雪或出現路面結冰狀況。

強烈大陸冷氣團19日起南下，北部、東部雨勢明顯。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，強烈大陸冷氣團影響期間，19日晚間至20日雨勢最多，北部、東半部都有降雨機率，其中以基隆北海岸、大台北山區、宜蘭將有局部大雨，新竹以北也有短暫雨，苗栗和花東、恆春半島為零星短暫雨，中部平地、南部則是多雲到晴。

21日至22日起雨勢減緩，但基隆北海岸、大台北山區以及宜蘭地區仍有局部較大雨勢，北部其他地區和花東、恆春半島、中部山區為局部零星短暫雨，中南部則維持多雲到晴的天氣。

這波強冷氣團將於本週末轉弱，24日至25日僅基隆北海岸、大台北山區、東半部與恆春半島有局部短暫雨，西半部多雲到晴。26日雨區縮減到東半部，可能有零星短暫雨，其他地區大致多雲到晴。

此外，基隆北海岸、東半部和恆春半島20日至22日需留意長浪發生，山區降雪時間有機會提前，21日至23日清晨，北部、宜蘭的2000公尺以上山區，還有中部、花蓮的3000公尺以上山區將有零星降雪，也要注意高海拔道路結冰情況。

強冷氣團影響期間，局部最低溫下探8度。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭低溫13度至14度，南部15度，花東為17度，白天北部和宜蘭高溫略升到18度，中南部與台東23度至25度，花蓮21度。

21日至23日強冷氣團影響最明顯，北部、宜蘭的局部地區低溫下探8度至10度，台南以北和宜蘭地區低溫10度至12度，高屏、花東13度至15度。

週末隨著強冷氣團變弱，溫度有所回升，西半部及宜蘭24日起清晨低溫約11度至15度，台東17度，各地白天高溫有望回到19度至20度以上，中南部可達23至24度，提醒中南部民眾留意日夜溫差較大。預計26日還會有1波回溫。

