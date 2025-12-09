冷風中前進 高雄新興區前9月預售屋揭露量年增38.6％
〔記者徐義平／台北報導〕今年前9月、六都加新竹縣市預售屋僅揭露2.2萬餘件，對比去年同期高達8.71萬餘件、買氣大幅衰退近75%，不過，房仲業者整理出在這波房市冷風中、仍有5個行政區前9月預售屋揭露件數相較去年同期增加，尤其是高雄市新興區、年增38.6%。
根據永慶房產集團彙整預售屋實價揭露資訊，前9月預售屋揭露件數較去年同期增加的行政區，包括高雄市新興區，前9月累積470件、年增幅38.6%，再來則是台北市大同區，有305件、年增幅約20.1%，第三名為台北市萬華區，有203件、年增幅約13.4%，第四名是新北市新店區，有495件、年增幅約12.8%，第五名為新北市永和區，有175件、年增幅約7.4%。
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，七都今年前9月預售市場延續去年下半年低迷的市況，尤其前9月預售屋銷售總額僅4600億元，對比去年同期的1.64兆元、年減幅高達72%。
對於今年前9月預售屋買氣較去年同期增加的5個行政區，陳金萍分析，高雄市新興區為發展最早的市中心，擁有便捷的交通路網與成熟的生活機能，不過，當地因發展飽和、素地稀缺，導致新案供給少，而今年則有近捷運美麗島站、中央公園的指標性建案推出，加上自住需求穩定，直接挹注預售交易量。
至於，台北市大同區、萬華區，陳金萍指出，建商在兩處推出不少低總價小宅新案，降低購屋門檻之下，吸引首購、小資族群目光。而新北市入榜的2個行政區，陳金萍認為，新店、永和區的建案更為稀缺，預售屋買氣仍穩定，使兩個行政區預售屋交易量呈逆勢增加。
