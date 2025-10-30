冷風中 建商北市逆勢推百億危老建案

北市百億危老建案座落臺北市八德路三段、八德路三段199巷口。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕打破沉寂多時的房市，有建商在臺北市松山區推案100億元危老建案，並祭出早鳥98折。

推出新案的建商、科達建築董事長賴建程指出，過往房市熱絡時，買房要買在重劃區，但房市低迷時，則有利於自住民眾買進蛋黃區。

預計11月中公開的危老建案座落臺北市八德路三段、八德路三段199巷口，鄰近大巨蛋、小巨蛋等雙蛋商圈，基地面積約537坪、全案規劃100億元、252戶，其中可售金額約45億元、可售戶數137戶，坪數規劃15至16坪、1加1房，以及18至22坪、兩房住家。

賴建程表示，選在房市最冷時逆勢推案，就是抱持著最壞的時機，更要努力整合、把握買地，拓展建築實力，且對民眾來說也是好的議價時間點。

近幾年科達建築近幾年在雙北市推案，明明年預計推出「科達三重仁義案」，總銷約40億元，還有「科達北市大安案」、「科達新莊案」蓄勢待發，合計總案量約150億，賴建程表示，未來除深入都更、危老市場，並將持續於新莊塭仔圳獵地，預計每年推１至2個大型指標案。

