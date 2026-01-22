冷風吹增猝死率！醫揭沒保護「3部位」 穿再厚也冷死

記者鄭玉如／台北報導

冷氣團來襲，手腳易冰冷！胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，先暖核心、做末梢運動、攝取蛋白質與溫熱食物，睡前泡腳助血管擴張，改善循環，提升暖感與睡眠品質。（示意圖／PIXABAY）

冷氣團來襲，整體氣溫走低。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，身體處於寒冷環境，交感神經會啟動，血液優先供應心臟與大腦，導致末梢循環下降、手腳冰冷。對此分享4方法助身體暖起來，建議先暖「核心」，脖子、腹部、背部若受寒受冷，血液仍難以流向末梢。

黃軒在臉書粉專指出，當身體吹到冷風，交感神經啟動，導致血管立刻收縮，血液優先供應心臟與大腦，進而使末梢循環下降，出現冷、麻、白、刺痛感。尤其低血壓或血壓調節差、睡眠不足、長期熬夜、久坐、活動量低、長期壓力大、焦慮、飲食熱量過低、甲狀腺功能偏低、貧血的人，冬天更容易手腳冰冷。

廣告 廣告

黃軒分享4個真正取暖的方法，首先是「先暖核心」，就算穿再多手套，脖子、腹部、背部若受寒，血液仍難以流至末梢，建議穿圍巾、發熱背心、腹部保暖。再者「每天3次末梢啟動運動」，各1至2分鐘，只要握拳並張開（20下）、腳趾抓毛巾後放鬆、原地踮腳與腳跟落地，有助於喚醒血管內皮細胞。

第三種是「冬天吃錯」，許多人常靠喝甜湯、奶茶、麻辣鍋暖身，不過暖的是舌頭，不是循環，應選擇「充足蛋白質（魚、蛋、豆）、鐵、B 群、Omega-3」，或溫熱但不爆辣的食物。還有「睡前進行熱交換」，嘗試溫熱泡腳10至15分鐘（40°C左右），有助於血管擴張、提升睡眠品質，不過糖尿病、末梢神經病變者要避免過熱。

黃軒提醒，若手指遇冷變白或紫，疑似雷諾氏現象，或是冷到刺痛、麻木，一邊特別冷，合併心悸、疲倦、掉髮、體重改變，就要特別留意，建議到醫院做檢查。

更多三立新聞網報導

每天只吃一餐竟變胖！她體脂57％ 營養師揭「做錯1步」：身體一半全是油

14歲優等生突拒學！躲房間不敢見人 醫揪「元凶」：別再以為心情差

看似清爽竟是糖王！營養師揭「3早餐地雷」害血糖狂飆：吃了更想睡

男爛醉吐全身送醫！同事嫌棄秒鳥獸散 急診醫見「一幕」嘆：一場虛空

