冷風吹心血管風險增17倍！護好3部位可防猝死

重症醫師黃軒指出，早晨吹來的冷風是寒冷天氣來臨前的「前鋒部隊」。他引用研究說明，與溫暖氣溫相比，寒冷之下的死亡風險升高17倍，約86%死亡病例發生在極速冷熱溫差情況下。

黃軒表示，冷風吹來時皮膚溫度驟降，交感神經立刻啟動，導致血管收縮、心跳加快。（示意圖／pxhere）

黃軒表示，冷風吹來時皮膚溫度驟降，交感神經立刻啟動，導致血管收縮、心跳加快。對高血壓、心臟病、糖尿病族群而言，這種瞬間變化可能誘發血壓飆升、心絞痛，甚至提高心肌梗塞、腦中風風險。多項大型流行病學研究顯示，寒冷天氣與心血管事件呈正相關。

在呼吸道方面，黃軒指出冷風會直接刺激氣道，使支氣管收縮、黏膜發炎，氣喘患者容易夜間發作，慢性咳嗽、鼻炎、喉嚨痛變頻繁。研究指出，低溫與冷風會降低氣道防禦力，讓病毒附著與複製更順利。實驗研究顯示，當鼻腔局部溫度下降時，先天免疫反應會被抑制，使呼吸道病毒更容易入侵與繁殖。

黃軒說明，冷風會讓肌肉張力上升、關節滑液黏稠度改變、神經痛覺閾值下降。（圖／Photo AC）

黃軒說明，冷風會讓肌肉張力上升、關節滑液黏稠度改變、神經痛覺閾值下降，因此退化性關節炎、舊傷、五十肩、下背痛在冷風中常被喚醒。系統性回顧顯示，溫度下降與關節疼痛惡化有顯著關聯。

黃軒提出「冷風防身守則」，建議護好脖子、手腕、腳踝三個部位，因為這三處是冷風最容易灌入身體的地方。他提醒早晚溫差大時多加一層防風外套，避免自律神經被突然拉扯、增加心血管負擔。慢性病患者冬天不可自行停藥，室內要保持通風，若冷風一吹出現胸悶、喘、頭暈症狀，應立即就醫。他強調，冷風開始侵襲是季節變化的提醒，身體需要提前保暖，而不是等到寒流來襲才開始保護健康。

