冷風灌進新落成啟用六寶派出所 盧秀燕頻擦鼻水

冷風灌進新落成啟用的六寶派出所，盧秀燕頻頻擦鼻水。(記者廖耀東攝)

〔記者廖耀東／台中報導〕寒流來襲，清晨氣溫下探9度C，台中市長盧秀燕今(9日)出席「大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程落成典禮」，現場天氣成為另一個關注焦點。六寶派出所地處空曠地帶，受強勁風勢影響，體感溫度較市區約低4度，寒意十足。

活動進行期間，冷風不斷襲來，讓站在戶外的與會人員頻頻拉緊外套。盧秀燕在受訪時，也明顯感受到低溫影響，不時被寒風吹得掩面，並在受訪前先行擦拭鼻水，顯見現場風勢與寒流威力不容小覷。

儘管天候不佳，盧秀燕仍全程出席典禮，關心新建廳舍啟用後對地方治安與基層警力的助益，並向在寒風中堅守崗位的警察同仁表達肯定。寒流下的落成典禮，也意外成為一場「低溫實境」的現場直擊。

六寶派出所落成啟用。(記者廖耀東攝)

