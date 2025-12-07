冷風一吹痛到哭！45歲男臉部突「像被電擊」 醫揭關鍵：連止痛藥也沒用

實習記者藍子瑄／綜合報導

45歲林姓男子曾罹患帶狀疱疹，痊癒後卻突然出現臉頰刺痛，從刷牙、漱口到咀嚼，只要碰到臉部就會引發像被電擊般的「三叉神經痛」。（圖／資料庫）

東北季風南下，全台氣溫驟降，不少民眾因此免疫力下降、舊疾復發。45歲林姓男子過去曾罹患帶狀疱疹，症狀痊癒後卻突然出現臉頰刺痛，從刷牙、漱口到咀嚼，只要碰到臉部就會引發右耳一路延伸至下巴的劇烈疼痛，甚至像被電擊般麻痛不止。疼痛困擾長達數月，讓他痛到整夜睡不著，經診斷確診為「三叉神經痛」。

中醫師林庭竹表示，三叉神經痛常是帶狀疱疹後遺症之一，當免疫力下降時更容易反覆發作。患者描述急性期痛到難以入眠，即便服用高強度止痛藥仍會痛醒，嚴重影響工作與生活。三叉神經痛多影響單側臉部，疼痛多為突發性、劇烈且短暫，像刀割或電擊般刺痛，可能因觸摸、說話、喝水甚至吹風就被誘發。

林庭竹指出，三叉神經的第2、第3分支最容易受影響，由於疼痛位置接近牙齒，常被誤以為是牙痛。嚴重時患者臉頰會抽動、嘴角歪向疼痛側，並可能伴隨流淚、流鼻涕或結膜充血。中醫治療多依個人體質與誘發因素辨證，用疏風散寒、清熱瀉火或活血化瘀等方式調理，必要時會加入川芎、白芷、細辛及蟲類藥材輔助止痛。

中醫也建議患者在日常生活中搭配穴位按摩與保暖習慣，例如按壓風池、下關、合谷穴，可幫助緩解疼痛；平時應避免冷風吹臉、保持睡眠與心情穩定，搭配輕度臉部肌肉運動，有助減少發作並促進康復。林庭竹提醒，三叉神經痛若未妥善治療，可能反覆發作，建議民眾一旦出現電擊樣疼痛，應及早就醫。

