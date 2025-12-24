冷颼颼也想暖暖入睡？ 倒數六天！上品寢具年度廠拍特賣會迎冬季搶購潮

GLORY-長纖80支棉零碼3.8折床組，還有更多款式現場通通超優惠。

隨著氣溫驟降，為搶攻冬日暖商機，睡眠領航品牌－上品寢具床墊館舉辦年度最大規模的【年度廠拍特賣會】，即將邁入最後六天，現場多項商品數量快速銳減，錯過將需再等一年。

此次特賣會將於2025年12月30日截止，地點位於上品寢具床墊館台中總倉。現場集結大量零碼寢具、樣品床與展示品，全面最低1折起出清，多款熱銷商品開賣即被搶購一空，包括開倉期間，每天一早的限量排隊商品，幾米健康抑菌冬被加枕頭三件組、西班牙原裝進口全新樣品床全系列2.5折、台灣文創幾米零碼床組以及彼得兔天絲兩用被床包也廣受民眾青睞。

活動期間，消費滿額還可獲得限量好禮，包括幾米文創抱枕、刺繡兩用被、香氛禮盒等，數量有限，送完為止。消費者可把握難得機會，入手高品質、高CP值、錯過不再的限量好物。

上品寢具床墊館表示，品牌46年來專注於床墊與寢具的研發與品質把關，期望讓民眾在寒冷冬季也能擁有舒適、健康的睡眠。

上品寢具床墊館【年度廠拍特賣會】活動資訊

活動期間｜ 2025 年 12 月 18 日至 12 月 30 日

活動時間｜ 每日 AM 10:00 – PM 18:30

活動地點｜ 上品寢具床墊館總倉（台中市北屯區軍功路二段 666 號）

更多相關資訊，請上官網「上品寢具床墊館」查詢。

關於上品寢具床墊館

上品寢具床墊館成立 46 年來，始終專注於床墊與寢具的專業研發與品質把關，致力為消費者打造真正舒適、健康、耐用的睡眠產品，深受消費者長期信賴。免付費服務專線：0800-800660