冷颼颼還沒完！馬祖今晨僅11.8度 11/23才回暖

東北季風發威！今（19日）清晨馬祖低溫下探11.8度。中央氣象署表示，冷空氣將持續影響至21日，週末氣溫逐漸回升，但下週一又有新一波東北季風南下，溫度又會驟降。

一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

中央氣象署技正謝佩芸指出，受東北季風影響，今天清晨全台氣溫偏低，北台灣僅有14至15度，中南部則為17至18度。最低溫出現在馬祖11.8度，台灣本島最低溫則是新北富貴角的12.4度，桃園、新竹及苗栗地區也只有12至13度。

謝佩芸表示，明（20日）清晨仍然涼冷，低溫可能降至15度，白天溫度會逐漸回升，中南部可回升至20度以上，北台灣約20度左右。在降雨方面，謝佩芸指出，明天及後天仍有中層水氣滯留在台灣上空，天氣狀況與今天相似。

廣告 廣告

謝佩芸進一步說明，這波東北季風將影響台灣至21日，從21日白天開始氣溫將逐日回升，尤其中南部地區回暖較為明顯，但民眾需留意日夜溫差較大。22日及23日東北季風減弱，氣溫將明顯回升，北台灣及西半部地區氣溫可達26至30度。然而，24日又有新一波東北季風報到，北台灣氣溫又將下降。

延伸閱讀

孕婦必看！塗再多也沒用？蘇怡寧：妊娠紋幾乎無法預防

從校園到城市美學力 新北藝術教育「7連霸」再奪全國第一

太無良！高雄月世界淪垃圾山 台南善化業者涉重嫌