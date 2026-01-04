冷颼颼！彰化48小時88人送醫急救 6長輩心跳驟停都在這時間

〔記者湯世名／彰化報導〕當心冷氣團發威！彰化縣消防局統計，1月2日上午8點到今天(4日)清晨8點的48小時之間，全縣共有88人疑因心肌梗塞或其他疾病送醫急救，其中有6名長輩送到醫院前OHCA(無呼吸心跳)命危通報，且這6人OHCA時間都在深夜或清晨時分；醫師呼籲，冬天保暖非常重要，尤其元旦過後這幾天清晨、晚間氣溫都相當低，尤以體感溫度經常在10度以下，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現有不適，應儘速就醫。

彰化縣在短短48小時內就有88件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有6人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這6人當中，年紀最大的是福興鄉85歲老翁，他於昨天晚間6點被發現無呼吸心跳緊急送醫，年紀最輕也有71歲是埔鹽鄉老翁。

消防局發現，這6人OHCA的時間都在深夜或清晨時分，也是氣溫相對較低的時候。氣溫下降，儘管無法確認這88人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，接下來幾天氣溫仍偏低，尤其是清晨與晚間體感溫度動輒10度以下，民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

