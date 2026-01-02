冷颼颼！豆漿店湧排隊人潮 民眾嚐小籠包暖身體

台北市 / 綜合報導

強烈大陸冷氣團來襲，有些民眾品嚐熱呼呼的豆漿、小籠包，暖暖身體，前氣象局長鄭明典在臉書分享「槽線擺正」的現象，還說這是最常發生「寒潮爆發」的天氣型態，這到底是什麼樣的天氣型態帶您了解。

熱豆漿冒著白煙，還有熱呼呼的小籠包剛出籠，強烈冷氣團來襲各地冷颼颼，溫熱美食受到民眾歡迎，民眾說：「真的好冷喔，我們點那個混漿，對，滿好喝的。」、「我們要去戶外嘛，所以想說今天天氣有點雨對吧，然後就給她穿得滿舒服的。」

還有許多遊客相當熱血，即使太平山鳩之澤溫泉區，今（2）日中午氣溫已經下探到只有12度，還是出現滿滿人潮，記者黃柔蓉說：「來到宜蘭太平山追雪前，不少遊客第一站會先來到，山下的鳩之澤溫泉區，煮蛋或是玉米或是泡泡溫泉暖活身子。」

這回強烈冷氣團不只帶來低溫，前氣象局長鄭明典還在臉書分享，透過500百帕高度場預報，觀察到「槽線擺正」的現象，也就是冷空氣南下的過程，受到高原地形阻擋，槽線呈現「東西」走向，而隨著冷空氣繞過高原地形加速往南，槽線轉為典型的「東北西南」走向，由於冷空氣快速往南，受影響的地區氣溫變化快，就容易出現「寒潮爆發」。

前氣象局長鄭明典說：「冷高壓快速往南受到它影響的地方，感覺就是氣溫變化比較快，像冷空氣本來被擋著突然間下來，就有這個名詞叫寒潮爆發。」鄭明典表示寒潮爆發的定義，除了氣溫驟降也得達到寒流標準，這回強烈大陸冷氣團來襲，氣溫持續下探民眾可得做好保暖。

