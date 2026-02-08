冷高壓今早接近出海 鄭明典揭最凍時間點

前氣象局長鄭明典貼出台北氣象站過去24小時氣壓變化圖，指氣壓1030百帕算高，同時也比對雲街走向研判，冷高壓應該接近出海階段，冷空氣平流最強時段可能要等傍晚日落後才能出現；另氣象粉專「天氣風險」分析師廖于霆也預估，隨著乾冷空氣南下，將出現輻射冷卻效應，今晚至明（9日）清晨，北北基桃地區將出現6至9度低溫，提醒明早通勤族務必加強防寒。

鄭明典今（8日）於臉書發文指出，台北站氣壓1030百帕，這個氣壓值算高，比對台灣附近雲街走向，冷高壓應該很接近出海階段，通常這階段冷空氣平流最強，但最低溫可能要等傍晚日落後才會出現。

有網友好奇，氣壓愈高，是否代表愈冷？對此，鄭明典回應，不是絕對，但一般情況下，冷高壓中心氣壓越高，表示冷空氣越厚或越冷。

氣象粉專「天氣風險」分析師廖于霆表示，清晨台北測站氣溫雖在10度以上，但呈緩降趨勢，受華南雲系與東北季風雙重影響，北部及宜蘭地區維持濕冷天氣，雲量偏多並伴隨連綿細雨，體感溫度甚至下降至10度以下。

廖于霆指出，降雨在今午後將逐漸減緩，但隨著乾冷空氣南下，台灣將出現輻射冷卻效應，預估今晚至明（9日）清晨，北北基及桃園地區低溫可能降至6至9度，提醒明早通勤族務必加強保暖措施。

