冷高壓來襲「反而變熱」 鄭明典曝1事不尋常

受冷氣團、輻射冷卻影響，今（13）日清晨北部低溫約10度，前氣象局長鄭明典分享一個很少見的狀況，今天清晨在各種條件影響下，低溫達到強烈大陸冷氣團等級，但以天氣系統來說，今天白天會有一波新的冷高壓影響，結果晚上氣溫會比清晨高，意外出現「冷高壓導致升溫」的尷尬狀況，讓他無奈說「實在不太通」。

鄭明典今日在臉書表示，今天清晨雲層散去，氣溫明顯下降，台北測站清晨溫度掉到12度以下，單純檢視溫度的話，以氣象署標準來說達到強烈大陸冷氣團等級，但若是從天氣系統來分析，今天清晨其實是在兩個冷高壓之間的空檔。

鄭明典指出，今天白天會有新的冷高壓影響，理論上應該會變冷，但清晨在輻射冷卻等條件影響下，溫度反而降得很低，今天晚上的溫度可能會比清晨還要高，意外出現「冷高壓影響氣溫上升」的尷尬情況，導致預報用詞兩難，根本講不通。

網友則說「單純用溫度判定冷氣團強度的說法已經過時了」、「這種輻射冷卻影響，應該不能算普遍達標」、「冷氣團是氣象系統，可是寒流這種用語其實不是，不應該混在一起用」、「可能要加上日均溫比較適合」、「輻射冷卻導致的短時間降溫，直接被解讀成冷氣團達標，很尷尬」、「可能要加上白天活動時的溫度比較適合，不然深夜達標、白天熱死，很難穿衣服」。

