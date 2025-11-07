冷高壓偏弱！鳳凰颱風可能「高低層分離」 鄭明典曝原因

台北市 / 綜合報導 鳳凰颱風在今(6)日凌晨生成，雖然現在距離台灣還有2千多公里，不過目前氣象署認為，鳳凰在通過呂宋島、向北轉之後，不排除有侵襲台灣的可能性，一旦 它 直撲而來，有可能挑戰57年來第一個在11月登陸的颱風！當然現在路徑上還有一定變數，不過現在氣象專家都認為，無論北轉角度如何全台都可說是風雨有感，下週二三就會是影響最劇烈的時候。今日一早小朋友手拉手來到高雄科學工藝館外，卻怎麼也找不到滿心期待的超巨型多啦A夢，原來是因應颱風來襲只好預防性撤除暫時休息，幼兒園老師說：「爸爸媽媽都有告訴他們說，因為颱風的關係，所以他們今天早上來的時候就有分享，就有發現說，欸，不見了，一點點可惜，因為我才剛回國沒看到，我今天有在找，但如果是颱風天的話，我覺得這樣比較安全。」事實上多啦A夢的好朋友大雄靜香在昨(5)日晚間已經先早早收工，12公尺高的哆啦A夢氣偶也得先消風，畢竟鳳凰颱風剛剛生成，有機會挑戰50多年來第一個11月登陸的颱風，上一個是1967年的強颱吉達。而這回鳳凰所經區域海溫高，溫暖環境有利於長胖，預計在週日前後可能會增強為巔峰狀態，不只近中心風速每秒48公尺，暴風半徑更上看到300公里。天氣風險公司分析師吳聖宇說：「過了菲律賓之後，一定會減弱，所以它到台灣的時候不會是強颱，但颱風它本身範圍還滿大的，所以說就算它的威力已經減弱了，影響的程度應該還是會不小。」鳳凰颱風到底怎麼走，目前各國看法越來越一致。包括美國日本台灣的氣象署都認為鳳凰會先登陸呂宋島，接著再往北轉，關鍵就在於轉折的角度大小，決定颱風是否直接侵襲台灣，但無論如何風雨勢必躲不掉，下週二三兩天影響最為劇烈。中央氣象署預報員朱美霖說：「到時候我們在北部東半部這邊的降雨，會比較持續而且明顯，不排除會有一些局部大雨或是豪雨發生，而中南部這一帶，也會隨著颱風逐漸接近，帶來一些水氣。」儘管路徑仍有不確定性，但氣象署也表示，目前不排除發警報，再加上東北季風影響，得留意共伴效應發生，各地都不能掉以輕心。 原始連結

華視影音 ・ 21 小時前