冷高壓出海中！衛星雲圖驚見「特有的X」 鄭明典揭原因

[Newtalk新聞] 明(20)日清晨持續低溫約15度，但白天開始東北季風會收為減弱，對此，前中央氣象局長鄭明典指出，隨著冷空氣變薄，雲層高度下降，有些山頭突出雲層之上，一樣會有輻射冷卻，會帶來「山風」，衛星雲圖可以看到突出雲頂的山頭，出現特有的「X」。

氣象署指出，明(20)日清晨持續低溫約15度，但白天開始東北季風會收為減弱，北部有機會回到22度高溫，週末冷空氣減弱，水氣減少，不過很快下週又將有另一波冷空氣南下，24日迎風面北部、東半部轉濕冷，25日開始水氣減少，下波東北季風將影響至28日。

對此，鄭明典今日在臉書上PO出衛星雲圖，可以看到雲層變薄，部分高山甚至「突出雲頂」，並出現一個特有的「X」。鄭明典解釋，當冷高壓逐漸出海，層雲逐漸出現空隙，陸地上的晴空區夜間會有輻射冷卻，冷空氣會沿地形低處流動，有些地方晚上還會降溫，隨著冷空氣變薄，雲層高度下降，有些山頭突出雲層之上，一樣會有輻射冷卻，會帶來「山風」，如「X」的山稜線因此也顯現了出來。

