冷高壓出海！鄭明典曬圖示警：最低溫恐日落後出現

今(8日)至明(9日)晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。前氣象局長鄭明典發文指出，冷高壓應該很接近出海階段，但最低溫可能要等傍晚日落之後才出現。

鄭明典指出，最低溫可能要等傍晚日落之後才出現。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典在臉書曬出氣壓變化圖，指出「台北站氣壓1030」這個氣壓值算高了，比對台灣附近雲街走向，冷高壓應該很接近出海階段，通常這階段冷空氣（平流）最強，但最低溫可能要等傍晚日落之後才出現。

鄭明典分享衛星雲圖。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典也分享衛星雲圖表示「雲層變薄了」，多數地方雲層透光，日照增溫抵消冷空氣，降溫趨勢暫緩或稍回溫。但是白天日照影響大，只要風速弱，夜間的輻射冷卻機率也高，要小心入夜後的低溫，北台灣的密雲區也在消弱中，降溫也會稍緩。

