冷高壓出海！鄭明典PO一圖曝「最凍時刻」 有望降雪地區出爐

生活中心／陳慈鈴報導

天氣冷颼颼，最冷時刻還沒到。（示意圖／資料照）

降溫有感，走在路上可以看到很多人都穿著厚重的外套，戴上帽子、圍巾禦寒。但現在還不到最冷的時候，請做好準備。前中央氣象局長鄭明典今（8）日就提醒，最低溫將出現在這個時間點。

鄭明典一早於臉書指出，這個氣壓值算高了，比對臺灣附近雲街走向，冷高壓應該很接近出海階段，通常這階段冷空氣（平流）最強。從他貼出的臺北氣象站過去24小時氣壓變化圖，可以看到今日上午7點的氣壓值已經來到1030百帕，

廣告 廣告

臺北氣象站過去24小時氣壓變化圖，（圖／翻攝自鄭明典臉書）

至於什麼時候才會出現最低溫？鄭明典表示，可能要等傍晚日落之後才出現。

氣象署指出，受到寒流影響，今日西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及臺東12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，且北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請特別注意保暖，使用瓦斯熱水器請注意通風，避免一氧化碳中毒，農漁養殖業請慎防寒害；降雨方面，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，新竹以南平地則為多雲到晴。

氣象署預估，若溫度與水氣條件配合，今天南部、臺東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率，而高山氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害。

更多三立新聞網報導

急尋中獎人！1000萬發票沒人領「消費明細、地點曝光」 錯過3/5充公

這地方要發錢了！符合資格「2萬元入帳」 領取條件曝光

洛杉磯超市車禍3死6傷！傷亡名單「含4名台灣人」 當地辦事處回應了

陳宗彥腦溢血2次手術！蘇一峰曝「死亡率5成」：活下來傷殘率幾乎一定會

