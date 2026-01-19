冷高壓南下日韓迎嚴寒 鄭明典秀圖曝「台灣恐又濕又冷」

受到強烈大陸冷氣團南下影響，今天晚上至明天清晨天氣轉冷，局部地區可能低溫跌破十度。前氣象局長鄭明典在臉書上PO文分析這一波冷高壓南下的情況。

鄭明典指出，根據最新分析中心氣壓維持在「1070」百帕左右，此高壓中心看起來是緩慢往東南方向移動。

不過，如果從低層冷空氣流向來看，主要的冷空氣受東側大低壓的影響，仍然是偏東出海，預期日本、韓國會有一波嚴寒的低溫。

另外，有部分冷空氣往南，中國多數地方也發布寒潮與降溫預警。

針對台灣的部分，鄭明典說明，這一次影響台灣的冷空氣，可能要經過黃海、東海，在海面時間長，空氣相對潮濕。但是預期的降雨，還包括冷空氣上方的西風帶來的水氣，時間是20日晚間之後，這部分的水氣才是高山降雨的主要水氣來源。



