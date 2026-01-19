冷高壓釀多國嚴寒！鄭明典秀一圖曝「恐吸飽濕氣再來台」

生活中心／倪譽瑋報導

濕冷空氣來襲！前中央氣象局局長鄭明典發文指出，一波冷高壓從北方緩慢往東南方向移動，預計對中國、日本、韓國帶來嚴寒的低溫。而它到台灣的路上可能要經過黃海、東海「在海面時間長，空氣相對潮濕」，除了吸收海的水氣，預期降雨還包括冷空氣上方西風帶來的水氣。

稍早中央氣象署預報，今（19）日入夜後將迎接強烈冷氣團，明（20）日北部、宜蘭溫度剩15至16度；配合東北風，迎風面的降雨也會逐漸增多，預計桃園以北、東北部地區未來兩到三天陰雨綿綿。而這波冷氣團最冷是週三、週四（21、22日），北部氣溫約14度左右，清晨夜間中部以北、東北部，溫度最低可能下探11至12度。

鄭明典再針對冷高壓進行分析，中心氣壓仍維持1070左右，高壓中心看起來是緩慢往東南方向移動，但是追蹤低層冷空氣流向，主要的冷空氣受東側大低壓的影響，仍然是偏東出海「預期日、韓會有一波嚴寒的低溫。」也有部分冷空氣是往南，中國多數地方都發布寒潮與降溫預警。

至於影響台灣的冷空氣，可能要經過黃海、東海，在海面時間長，空氣相對潮濕。鄭明典補充，預期的降雨還包括冷空氣上方的西風帶來的水氣，時間是20日晚間之後「這部分的水氣才是高山降雨的主要水氣來源。」

