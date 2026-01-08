冷高壓「雲街」又出現！ 鄭明典：輻射冷卻將帶來「明顯低溫」

黃海附近的冷高壓南下，台灣再度迎來降溫。翻攝鄭明典臉書



本周天氣再度出現變化，前中央氣象局局長鄭明典曬出最新衛星雲圖，表示北邊出現了旋轉雲系的「雲街」現象，這表示已經出現冷高壓，在今天（1／8）晚間開始出現明顯降溫，尤其台灣附近雲層逐漸散開，輻射冷卻將會再度發威。

鄭明典今天在臉書po出數段影片，其中一支影片中可以看到台灣上空的雲量正在逐漸消散，尤其是西半部逐漸變得晴朗，鄭明典在貼文中表示，這是輻射冷卻預兆，看台灣上空雲量逐漸消失，地形都變得很清澈。

另外一支影片則是黃海附近的衛星雲圖，他說明，近地面一個很小的高壓出來，順時針旋轉，該旋轉雲系是由「雲街」組成，所以是冷高壓，雖然這個冷高壓很小，但是藏在一個典型冬季冷高壓之中，所以這股冷空氣會隨北風南下，今晚會給台灣帶來一些氣溫上的波動。

另外，有網友留言詢問雙北是否有機會下雪，鄭明典回答，台北山區有機會出現霧淞，但下雪機率不高。

