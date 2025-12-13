冷！入冬首波冷氣團今襲台 平地「挑戰10度以下」

台北市 / 綜合報導

今(13)日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用。

至於苗栗以南為多雲到晴的天氣；氣溫方面，清晨各地低溫大多在17至20度間，局部地區溫度稍低一些，請適時添加衣物，白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼，而中南部及花東高溫約25至28度；晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降，請留意。

離島天氣：澎湖陰時多雲，19至22度，金門陰天，15至21度，馬祖陰天，14至17度。由於東北風偏強，高雄以北、基隆北海岸、宜蘭、臺東、恆春半島沿海及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上的強風發生的機率。

此外，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請多留意；清晨中南部地區可能有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意交通安全；晚起中部以北及宜花地區3500公尺左右或以上高山有結冰或零星降雪機率，留意道路濕滑、注意安全。

