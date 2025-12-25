冷！冷氣團來襲全台大降溫！跨年元旦天氣曝

入冬第二波大陸冷氣團於25日聖誕節正式報到，為全台帶來明顯降溫。前中央氣象局長鄭明典指出，中部以北沿海鄉鎮正出現快速降溫現象，以新竹為例，清晨5點氣溫19度，至8點時已降至14.9度，短短3小時溫度驟降4.1度，不少測站平均降溫超過每小時下降1度，持續下降超過4度。

氣象署表示，今明兩天受大陸冷氣團南下影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、霰或結冰的機率。

廣告 廣告

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇分析，今天各地溫度明顯下降，苗栗以北到宜蘭白天高溫只有17至18度，加上下雨感受濕冷，台中到嘉義及花蓮地區高溫預報在19至22度之間，南部及台東的高溫預報還有23至26度，南北溫差相當明顯。

今晚到明天清晨為最冷時段，中北部、東北部都市地區低溫12至14度，空曠地區將降到10至12度或以下。

氣象專家賈新興表示，高山地區3000公尺左右的氣溫和水氣比之前預報的更加有利降雪現象發生，合歡山有雨夾雪機率，不排除拉拉山及太平山也有降雪發生的機率，時間點落在今天深夜至明天清晨。

降雨方面，今天是水氣最多的一天，台中以北到東半部有短暫陣雨，尤其是苗栗到宜蘭一帶降雨比較明顯且持久。明天白天之後水氣會逐漸減少，不過北部、東半部可能還是容易下雨，中南部雲量仍較多，降雨以山區機會較大。

週末兩天冷氣團逐漸減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，其他地區早晚亦涼。北部、宜蘭白天高溫回升到20至22度，中部、花東21至24度，南部25至27度。水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

展望下週天氣，預估一直到跨年夜、元旦這段期間整體趨勢將是回暖，天氣也較穩定，容易下雨的地方以東半部為主，有機會是一個比較溫暖的跨年夜跟元旦假期。

然而，吳聖宇提醒，元旦過後目前預報可能有強冷空氣要南下，預報強度看起來頗強，有強冷氣團甚至寒流的架式，不過時間尚早，後續預報變化值得持續留意。

更多品觀點報導

追雪族要衝了！合歡山、拉拉山有望降雪 平地探7.5度低溫

要變天了！連2波降溫 鄭明典揭「2關鍵」：寒潮再現

