冷！北部６縣市今低溫下探10度

根據氣象署網站，十四日清晨本島平地最低溫為新北市石門區攝氏十二度。氣象專家吳德榮表示，十五日清晨及十六日清晨因輻射冷卻加成，本島平地將挑戰十度以下。圖為台北市松山區寒風中機車騎士。（中央社）

記者傅希堯∕台北報導

中央氣象署發布低溫特報，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（十五）日清晨苗栗以北地區可能出現十度以下低溫，而南部地區清晨低溫也將只有十五度，白天大陸冷氣團減弱，偶有陽光露臉。

中央氣象署指出，這一波大陸冷氣團水氣含量並不明顯，十五日除東北部地區可能出現短暫雨以外，其他各地天氣都是晴到多雲的好天氣，新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有十度以下氣溫發生的機率，而十六日也是維持這種天氣型態，但氣溫會稍微回升。

中央氣象署表示，十七日將會有下一波東北季風增強報到，但這一波東北季風的冷空氣並不強，各地低溫約為十七至二十度，北部地區高溫約為二十三度，而南部地區高溫可達二十八度。

十九、二十日東北季風雖會減弱，但台灣附近的水氣卻會增加，尤其中南部地區二十日可能會出現零星短暫雨。

中央氣象署指出，二十一日東北季風會再度增強且水氣再度減少，北部及東北部地區天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼，桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島會有局部短暫雨，南部等其他地區為多雲到晴天氣。

中央氣象署也提醒，十五日桃園以南至台東、屏東要留意八級強陣風，今天清晨基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島注意長浪。