冷！合歡山一早下雪了！成銀白世界 積雪1.5公分

根據中央氣象署觀測資料顯示，今日受東北季風伴隨華南雲雨區東移影響，各地早晚明顯轉涼。北部及宜蘭清晨低溫普遍在13至15度，南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫僅16至18度。新竹縣湖口鄉清晨4時16分測得12度低溫，新北市石門區富貴角測得12.2度，離島地區馬祖更低至9度。

受到東北季風影響，加上華南雲雨區東移帶來水氣，合歡山今晨降雪，目前積雪約1.5公分。林保署南投分署表示，已漸回溫有融雪現象；公路局則提醒，開車上山限掛雪鍊。

氣象專家吳德榮表示，今日中部3000公尺以上高山有飄雪機率，北部及中部山區雨後多雲，東半部偶有局部短暫雨，中南部則為多雲時晴。今晚至明晨本島平地最低氣溫仍可降至12度左右，北台偏冷，中南部白天舒適微熱但早晚微冷。

明日至週六期間，東北風將逐漸減弱，進入短暫回暖空檔。各地氣溫明顯回升，週五、週六各地轉為晴暖舒適天氣。然而東半部因風向轉吹偏東風，成為迎風面將有短暫雨，西半部則維持好天氣。值得注意的是，這段期間雖然白天溫暖，但早晚氣溫仍低，日夜溫差相當大。

第二波東北季風預計週六晚間開始南下，強度接近冷氣團等級並挾帶水氣。下週日至週二受此波冷空氣影響，北台灣將再度轉為偏冷型態，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，呈現北濕涼、南乾爽的天氣型態。

國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，第二波冷空氣影響時間較長，最冷時段落在下週日至週二清晨，強度有機會達到大陸冷氣團等級，迎風面將以濕冷型態為主。

下週三至週五冷空氣逐漸減弱，各地白天轉為晴暖舒適。但因夜間輻射冷卻效應強，早晚氣溫偏低，日夜溫差很大。下週三、四清晨，台北測站有機會短暫觸及大陸冷氣團定義，即出現14度以下低溫。

氣象署同時發布陸上強風特報，東北風偏強，今晨至明晚蘭嶼、綠島、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、澎湖、金門、連江等局部地區有平均風力6級以上或陣風8級以上發生機率。

氣象專家提醒，這兩波冷空氣雖然強度都不算特別強，但造成天氣冷暖交替變化劇烈，日夜溫差大的特徵明顯，民眾應特別注意適時調整衣著，避免因溫差變化影響健康。

