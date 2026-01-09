冷!單日40件OHCA 創1月新高

全台近日溫度驟降，多縣市低溫跌破10度以下，根據消防署統計，8日凌晨至深夜單日就有40件OHCA救護報案，創下1月新高。（中央社檔案照）

記者王勗∕綜合報導

近日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫驟降，全台各地連日低溫，根據消防署統計，8日凌晨至深夜單日就有40件OHCA救護報案，創下1月新高；其中台南市單日接獲內科OHCA共13人，年齡涵蓋60至95歲。消防署也提醒民眾留意早晚及室內外溫差，多加留意長者、孩童及慢性病患者的健康狀況。

根據消防署統計，上月（12月）31日至昨（8）日為止，全台非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）人數達281人，其中8日單日就有40件OHCA救護報案，為近期最多。對此消防署表示，雖然非創傷救護案件數據無法與天氣轉冷有直接相關，但仍提醒民眾，在天氣寒冷時，需注意保暖。

低溫會導致血管收縮、血壓上升、血液黏稠度增加等，寒冷也將進一步刺激交感神經，加重心臟負擔，高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病患者更應特別留意保暖，據南消統計，8日共計接獲13件到院前心肺功能停止患者，包括6女7男，其中4件送醫、9件未送醫。是否因天氣寒冷導致尚須評估患者症狀、病史等全般狀況進一步判讀確認。

台南市衛生局提醒，如有胸痛、胸悶、呼吸困難、冒冷汗、頭暈等就是心肌梗塞警訊；或嘴歪臉不對稱、手腳無力抬不起來、說話不清聽不懂等疑似腦中風警訊，就應立即就醫，以把握黃金治療時間。

消防局則呼籲市民天冷避免劇烈活動，除注意保暖外，加強防護頸部、胸口、手腳等容易散熱部位外，家中如有長者更應留意居家安全，使用瓦斯或電暖器時務必保持良好通風，避免緊閉門窗，以防一氧化碳中毒或火災事故發生。