冷！彰縣24小時51人送醫急救 2人都在晚間心跳驟停

〔記者湯世名／彰化報導〕冷颼颼！彰化縣從1月10日上午8點到今天(11日)清晨8點的24小時之間，共有51人疑因心肌梗塞或其他疾病送醫急救，其中有2名長輩送到醫院前OHCA(無呼吸心跳)命危通報，且這2人OHCA時間都在晚間時分；醫師呼籲，冬天保暖非常重要，尤其這幾天清晨、晚間氣溫都相當低，尤以體感溫度經常在10度以下，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現有不適，應儘速就醫。

彰化縣在短短24小時內就有51件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有2人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這2人當中，年紀最大的是員林市70歲男性，他於昨天晚間9點多被發現無呼吸心跳緊急送醫，另一人則是彰化市男性，年僅63歲。

消防局發現，這2人OHCA的時間都在晚間，也是氣溫相對較低的時候。氣溫下降，儘管無法確認這51人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，接下來幾天氣溫仍偏低，尤其是清晨與晚間體感溫度動輒10度左右，民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

