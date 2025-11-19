冷！最強冷空氣來襲！北部低溫驟降至12度

根據中央氣象署最新觀測資料顯示，受東北季風影響，今日清晨全台再創低溫紀錄，新北市石門區下探12.4度，成為本島平地最低溫。截至昨晚8點統計，桃園楊梅也出現14.2度低溫，各地氣溫較24小時前下降2至5度。

氣象署表示，今日夜晚及清晨台南以北及宜蘭低溫約15至17度，局部地區溫度會再更低，高屏及花東也只有18至20度。白天北台灣氣溫回升不明顯，仍維持在17、18度，其他地區白天稍回升到20度以上，南部可達25至27度。

降雨方面，迎風面桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，整體水氣逐漸減少但降雨機率仍高。竹苗、台東及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區清晨到上午可能有零星飄雨，中午過後逐漸轉為多雲到晴。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，今日將達到最冷時刻，展望未來一週，越接近12月會越有冬天感覺，溫度上下起伏震盪也會比較大。「觀氣象看天氣」也指出，18日開始到20日上半天是本波冷空氣最強時候，嘉義以北及宜蘭最低溫下探14到16度，花東、澎湖及台南以南低溫約在17度上下。

中央氣象署預報顯示，明後兩天東北季風持續影響，北部、東北部及東部天氣較涼，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨。週末東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨。

下週一東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨。下週二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨。

氣象署特別提醒，高雄以北、基隆北海岸、台東、恆春半島及各離島有8到10級強陣風發生機率，澎湖可能有10級以上強陣風。沿海浪高約3至5公尺，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪發生機率，民眾應特別注意海邊活動安全。

