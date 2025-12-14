冷！苗栗體感僅10度 露營業者出動電暖爐備戰

苗栗縣 / 綜合報導

入冬第一波冷氣團南下，不少民眾為了苗栗三義的山區美景，還是趁週末假日去露營，今(14)日一早最低溫13度，體感10度，露營民眾不停喊好冷，露營區業者為了不讓民眾冷到，在帳篷內鋪地毯還提供床墊棉被還有好幾支電暖爐，讓帳篷裡面熱呼呼的，外頭的盥洗室還有一整排的瓦斯桶與熱水器，24小時供應熱水。

民眾睡在床墊蓋上厚厚的棉被，但這個溫暖的被窩可不是飯店的房間，而是在露營區的帳篷裡面，露營民眾說：「我不知道會這麼冷，但是我覺得在帳篷裡面，感受度還好，因為我覺得棉被滿暖的。」

帳篷裡面暖呼呼，天氣冷露營就怕不夠暖，還好露營區業者提供暖被讓民眾好睡，這裡是苗栗三義的露營區，業者考量冷氣團南下山區清晨最低溫只有13度，保暖設備不能少。

露營區管理人員范祐誠說：「羽絨材質的棉被，然後也有放一些暖爐，如果真的有遇到很怕冷的客人的話呢，要免費跟我們再做追加，其實都可以。」

業者說，帳篷內有棉被枕頭床墊，地上有鋪設一大塊地毯，還有電暖爐可以使用，外頭的盥洗室有整排的瓦斯桶與熱水器24小時提供熱水，露營區管理人員VS.露營民眾說：「早安，早餐幫你們放客廳喔，好，謝謝。」

早餐直接送進帳篷，民眾在裡面直接享用，不用冒著寒風跑出來找東西吃，露營民眾說：「又有湯，又有炒麵可以吃，現在真的滿冷的，然後準備熱的其實不錯。」

天氣這麼冷民眾還是要出來露營，就是看準附近風景優美，有知名景點龍騰斷橋，還可以搭乘舊山線小火車，有了保暖的設備民眾三五好友相約親近大自然旅遊體驗更加舒適。

