冷! 雲林落羽松陸續轉紅褐色 彷彿置身韓劇場景

中部中心 ／蔡松霖 雲林報導

入冬後全台的落羽松陸續轉色，雲林林內鄉，九芎落羽松秘境，佔地約1甲，整片落羽松林更因為近期低溫寒冷逐漸轉成紅褐色，相當夢幻，吸引空拍攝影玩家前來拍攝。雲林縣虎尾，也有一處秘境，前縣長住家前打造約2分地的落羽松林，免費開放給民眾來參觀。





雲林落羽松陸續轉紅褐色 彷彿置身韓劇場景遊客打卡

雲林虎尾青埔的落羽松林免費參觀 吸引遊客造訪。（圖／翻攝畫面）





落羽松隨著低溫一波接一波來襲，逐漸轉紅褐色，吸引遊客來到美麗秘境拍照打卡，落羽松倒映在水池中，形成如詩如畫的美景，也彷彿置身國外的感覺，這裡是虎尾青埔，雲林前縣長打造的落羽松林占地約兩分地大，每年到了落羽松由綠轉黃又轉紅的季節，吸引眾多遊客免費參觀。

雲林落羽松陸續轉紅褐色 彷彿置身韓劇場景遊客打卡

民眾探訪落羽松秘境 彷彿置身於國外。（圖／翻攝畫面）





周末假日民眾享受暖暖的冬陽露臉，把握時間外出走走，另外在林內鄉的九芎也有一座落羽松林，空拍攝影玩家，透過空拍機升空拍攝，把占地約1甲的落羽松林全面捕捉。上千棵落羽松逐漸轉成酒紅色，筆直高聳的樹幹與林道光影，營造出浪漫氛圍，處處都是驚喜，私人土地同樣佛心免費開放，讓遊客來探訪，屬於冬日森林的靜謐之美





