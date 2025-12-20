冼迪琦自封1稱號遭網質疑…本尊上線急回應！
娛樂中心／翁莉婷報導
中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」香港籍成員冼迪琦（小迪），長相甜美、個性活潑，擁有陽光笑容和凹凸有致的好身材，不僅是童星出身，也曾是女子偶像團體「AKB48 Team TP」成員之一，累積許多粉絲支持和喜愛。不過，冼迪琦經常在IG貼文標籤打上「香港首席美少女」的Hashtag，近日意外遭到網友質疑「太過自信」並在網上引發熱議。
冼迪琦憑藉精湛舞蹈實力、甜美可愛外型，在IG累積38.5萬粉絲。（圖／翻攝自IG@diccc0213）
被譽為「峮峮接班人」的冼迪琦目前為中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員，憑藉極致身材、甜美臉蛋擄獲大批球迷的心。從香港來台發展的她過去曾出演多部劇集，像是《巨輪》、《蘭花劫》、《烈火雄心3》等，除此之外她還是女子偶像團體「AKB48 Team TP」前成員，無論在演藝還是表演上經驗都非常豐富。近日眼尖網友發現，冼迪琦在IG分享貼文時，底下文案都會打上「香港首席美少女」7字Hashtag，引起一陣討論，甚至還有網友發文表示「我同意小迪挺漂亮也很可愛，但看到她經常標註自己是『香港首席美少女』，好像有點太自信、有點過了」，並疑惑這個標籤背後是否有故事。
遭到網友質疑「香港首席美少女」稱號，冼迪琦意外閃現留言區回應。（圖／翻攝自Threads、IG@diccc0213）
文章曝光後，意外釣出冼迪琦在底下留言回應，「差不多5年前，看到自己在討論區被粉絲這樣稱呼，所以就繼續用到現在」。其他網友得知後紛紛力挺表示「至少小迪在我心目中是首席」、「我也覺得妳很漂亮，妳的寫真很難找」、「支持小迪」、「講真的，妳看起來是很多人都喜歡的類型」。
