准了！英政府放行中國在倫敦建「巨型大使館」 反對派憂成國安破口

即時中心／林耿郁報導

雖然遭遇抗議與反彈，英國政府還是批准中國在倫敦興建大型新使館的計畫；外界擔憂這座新使館，恐為英國帶來國安威脅與監控風險。但英國安全部長賈維斯表示，情報機構已參與審查流程，相關風險已獲「適當管理」。

不怕危險？BBC報導，這座中國新使館預定設於倫敦金融城旁的皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址，該區域靠近傳輸敏感金融資料的光纖路線，引發外界關注使館可否藉此蒐集資訊。

英國政府在批准文件中認為，「沒有證據」指向中國大使館會干擾網路線，且負責國安的政府部門，包括內政部、外交部，均未因網路安全問題而反對計畫。

廣告 廣告

英國住房部致函表示，主管規劃政策的住房大臣瑞德已同意開發案可在附帶條件下獲准，包括需於3年內動工，以及成立地方協調小組，管理現場示威等事宜。

賈維斯向國會表示，政府已採行措施提升該區域纜線韌性，確保敏感資料受保護。他並稱，使館集中可帶來「明確的國安利益」，將中國先前分散在7處的外交使館整合於一地。

英國軍情五處（MI5）與政府通訊總部（GCHQ）聯名致函指出，不可能「完全排除」所有潛在的國安風險，但已制定「比例適當」的安全緩解方案。

反對黨、居民齊反彈

反對黨與部分在野議員批評，本項批准案將提升中國在英國境內的情報能力。地方居民亦反對該案，並準備提起法律訴訟，阻止中國大使館興建。

保守黨影子外相帕特爾批評，工黨政府是在「出賣國安」。自由民主黨外交事務發言人米勒則稱，該案可能強化中國監視能力，並危及在英香港民眾安全。改革英國黨也指中國大使館構成「國安風險」；至於唐寧街（首相）方面則回應，使館乃國與國之間的正式聯絡機制，「不接受相關批評」。

工黨上台以來 中英關係逐漸升溫

中國計畫的新館規模約2萬平方公尺，為中國在歐洲規模最大的一座使館。

中國政府於2018年支付2.55億英鎊（約108.8億新台幣）購買這片土地。2022年曾遭倫敦地方議會以安全理由否決，中方於2024年重新申請後，改由中央政府接手裁准。

英國亦正等待北京批准英國駐華使館重建計畫，計畫約斥資1億英鎊（約42.6億新台幣）展開工程。英國政府官員表示，若否決中國方面申請，恐影響雙邊外交關係。

工黨執政後試圖推動與中國的貿易與投資往來，財相里夫斯等多名官員近期訪華。但批評人士認為，中國的情報活動與對海外異議人士的施壓，應使英國在政策上更加謹慎。

原文出處：快新聞／准了！英政府放行中國在倫敦建「巨型大使館」 反對派憂成國安破口

更多民視新聞報導

川普創和平理事會 竟邀請「2國家」跌破眾人眼鏡

還在等中國同意？藍白第8度封殺總預算、國防條例 民進黨開嗆了

準備和中國接觸？國共論壇傳1月底北京舉辦 鄭麗文表態了

