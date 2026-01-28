准了！黃仁勳訪陸傳捷報 路透：北京批准首批輝達H200進口

在輝達執行長黃仁勳上週起低調訪問大陸之際，延宕多時的AI晶片進口管制傳出重大進展。根據《路透社》引述知情人士消息，北京已正式批准首批輝達H200人工智慧晶片的進口申請，數量達數十萬顆。

輝達執行長黃仁勳23日起訪問大陸。（ 資料照／《美聯社》 ）

據了解，這批頂尖晶片將優先供應給大陸三大網路巨頭，以滿足其建設大型數據中心及研發AI服務的迫切需求。此舉顯示北京在「追求運算力領先」與「扶持本土半導體產業」之間，正試圖尋求更務實的平衡，以應對來自OpenAI等美國對手的全球競爭。

根據知情人士透露，此次進口許可是在黃仁勳本次訪問北京、上海等地期間敲定的。H200作為輝達目前性能第二強的AI晶片，其運算表現約為先前獲准輸中的H20晶片的六倍。儘管美國政府已於本月初放行該型號出口，但北京先前因擔心削弱華為等本土企業的競爭力，曾一度透過海關限制進口。然而，面對大陸科技公司超過200萬顆的龐大訂單需求，北京最終選擇放行首批數十萬顆晶片，而後續申請的企業則已排入等待名單。

傳北京正式批准首批輝達H200晶片的進口申請。（ 資料照／《路透社》 ）

雖然大陸本土企業如華為已開發出性能追平H20的產品，但在面對H200等次世代晶片時，技術代差依然顯著。消息人士指出，北京此次放行H200具有明顯的策略性，優先配置給三大網路龍頭（消息來源未點名具體企業，但市場推測為阿里、騰訊及百度等），旨在確保大陸在尖端AI模型開發上不至於掉隊。輝達、大陸工業和信息化部及商務部目前尚未對此報導發表官方回應。

值得注意的是，北京在開放進口的同時，仍未放棄推動「國產化」的長期目標。先前有報導指出，大陸政府曾討論要求企業在申請進口外國晶片時，必須搭配採購一定比例的國產晶片作為交換條件。黃仁勳此行除了參加員工年會，也被認為是親自化解進口僵局的關鍵。這場圍繞H200晶片的角力，不僅反映出中美科技戰的深度影響，更顯示出在AI浪潮下，運算資源已成為大陸網路巨頭生存競爭的「入場券」。

