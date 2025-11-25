准許輝達賣中國H200晶片？ 美商務部長：川普考慮中

美國商務部長「盧特尼克」前往布魯塞爾，和歐盟談判代表，歐盟希望美國降低鋼鐵關稅，美國則提出條件，就是放寬對美國科技公司的監管。另外盧特尼克也證實，是否對輝達開綠燈，出售晶片給中國? 川普正在積極評估中。

針對輝達先進晶片出售中國，美國商務部長盧特尼克表示，美國總統川普正在評估中。（圖／達志影像美聯社）

美國商務部長盧特尼克近日前往布魯塞爾與歐盟談判代表會面，討論雙方貿易關係。歐盟希望美國降低鋼鐵關稅，而美國則要求歐盟放寬對美國科技公司的監管作為交換條件。同時，盧特尼克證實美國總統川普正在評估是否允許輝達向中國出售先進人工智慧晶片。此外，美中兩國在上個月同意關稅停火後，正努力在本月底前就中國放寬稀土出口管制的執行細節達成協議。

在接受彭博新聞專訪時，盧特尼克透露輝達執行長黃仁勳非常希望能將先進人工智慧晶片賣到中國，但許多人認為這必須謹慎考慮。盧特尼克表示，川普正在聽取不同顧問的意見，最終決定權在總統手中。關於最高法院對等關稅判決，盧特尼克表示政府有信心，並強調政府還有232、301、338、112、122等條款可以迅速推出。他認為大多數已經談好的協議都不會受到影響，包括汽車關稅、半導體、藥品、鋼鐵鋁和木材等領域。

盧特尼克與美國貿易代表葛里爾在布魯塞爾與歐盟代表討論七月達成的貿易協定架構。歐盟提出了一份長達27頁的商品清單，希望美國豁免15%的關稅。值得注意的是，在七月美歐達成協議後，川普將50%的鋼鐵關稅擴大到許多原本沒列入課稅的產品。盧特尼克要求歐盟在科技領域上鬆綁監管作為交換條件。

盧特尼克表示，歐盟正在分析他們的數位規則，試著找到一個平衡點，不是取消這些規則，而是找到能與美國配合的平衡做法。他認為如果歐盟能提出這樣的平衡方案，美國就會與他們一起處理鋼鐵鋁的問題。歐盟貿易專員謝夫喬維奇則指出，美歐有共同的問題，那就是全球產能過剩。

歐盟官員認為美歐應該共同對付中國這個競爭對手，解決產能過剩及中國在全球經濟中角色的問題。然而，根據Politico報導，美方在閉門會議中強調，美國和歐盟在中國議題上的合作，並不代表美國在鋼鐵鋁關稅問題上會放過歐盟。

