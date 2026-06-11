凌嘉科擬6/15登錄興櫃 前4月每股純益0.51元

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（中央社記者張建中台北11日電）半導體設備廠凌嘉科技預計6月15日以每股130元參考價登錄興櫃，今年累計前4月營收新台幣3.14億元，稅後淨利4231萬元，每股純益0.51元。

凌嘉科今天召開興櫃前法人說明會，凌嘉科指出，真空濺鍍及電漿蝕刻設備是主力產品，客戶群涵蓋整合元件製造（IDM）和封測廠。

凌嘉科表示，抗電磁干擾屏蔽真空濺鍍製程主要應用於封裝後晶片外側形成金屬屏蔽層，以降低晶片間及模組內部的電磁波干擾，提升電子產品訊號完整性與系統可靠度，終端應用遍及手機、穿戴裝置、5G基礎設施及低軌衛星地面通訊裝置。

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凌嘉科去年營收與獲利同步滑落，營收9.56億元，年減12.4%，稅後淨利1.6億元，年減51.7%，每股純益1.94元。今年累計前4月營收3.14億元，稅後淨利4231萬元，每股純益0.51元。

凌嘉科指出，扇出型面板級封裝（FOPLP）設備取得國際衛星廠認證，並於上半年完成首批客戶交付，先進載板設備涵蓋種子層濺鍍、電漿蝕刻及自動化整合設備，將是未來營運成長新動能。（編輯：楊凱翔）1150611