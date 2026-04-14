凌巨股權交割拖延 日商凸版對賈文中獨子提假扣押20億元

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日本凸版除了提出國際仲裁，並對聚奕投資假扣押20億元，自稱賈家代表人林勇任日前才因涉嫌誠美材掏空案被判刑6年。（讀者提供）

日本半導體大廠凸版控股(Toppan Hoiding Inc.)日前發出重訊公告，針對延宕近8個月的凌巨科技(8105)股權交割延遲案，已對賈文中獨子賈志杰旗下聚奕投資和郡宏光電提出國際仲裁，同時向法院提出假扣押20億元，由於賈文中身為台灣股市重量級金主，外界密切觀察是否會波及其他主力，造成台北股市的影響。

去年1月16日，台日雙方發布重訊，凸版控股與聚奕完成SPA(股權轉讓合約)簽訂，凸版控股轉讓旗下凌巨全部53.1%股權給聚奕，交割分兩階段進行，1月20日聚奕投資先支付11億元，取得8,150萬股計18.46%的股權，8月底再進行第二階段交割，取得剩餘的15,298萬股計34.65%股權；聚奕迄今不但未完成第二階段的股權交割，今年1月初並公告轉讓已持有的5000張凌巨股票，為了讓爭議盡速落幕，凸版於是對聚奕及擔任擔保的郡宏提出國際仲裁，同時針對剩餘交割款20億元提出假扣押。

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日本凸版日前於官網公告，針對台灣凌巨科技交割案延宕，已向聚奕投資及擔保人郡宏光電提出國際仲裁。（翻攝日本凸版官網）

日本凸版日前於官網公告，針對台灣凌巨科技交割案延宕，已向聚奕投資及擔保人郡宏光電提出國際仲裁。（翻攝日本凸版官網）

媒體報導，去年6月凌巨股東會改選，凸版將3席獨董全部先行禮讓給聚奕提名，沒想到8月底的第二階段交割卻遲不履行，而自稱賈家家族辦公室代表，同時也是郡宏前董座林勇任，卻在11月底涉嫌掏空誠美材(4960)違反證交法被判刑6年，至此，凸版開始正視該交易不合常理之處。

首先，凸版控股從未見過賈家父子，都由林勇任出面，聚奕法派董事則由林勇任辯護律師黃明展擔任，賈家預計花30餘億元，入主一家資本額65億元的上市公司，不但交易過程避不見面，甚至連一席法人董事都不願派任，賈家的堅壁清野和林勇任的積極投入成強烈對比，甚至郡宏還擔任聚奕的擔保人，讓人懷疑其中有不可告人的內情。

法院一審判決，2017年林勇任以每股2.708元向日商郡是（GUNZE）和華宏新技(8240)買下郡宏光電過半股權，之後再將手上一半持股以10元賣給當時立委蘇震清，等於短短2個月，林勇任不花一毛錢取得郡宏光電經營權，還倒賺7500萬元，接著林勇任與前誠美材副董事長葉美麗，涉嫌聯手利用不實鑑價讓誠美材以每股15元買下蘇震清的部分持股，以及郡宏上億元的庫存不良品，掏空誠美材數億元，分別在去年11月底被台北地院判刑6年和7年徒刑。

判決書指出，林勇任入主郡宏後，對外宣稱獲得歐菲光大訂單，並獲得日商郡是的技術轉移，將在隔年現金增資並盡速上市，藉以吸引蘇震清等人的投資，但郡是在台業務負責人出庭作證時表示，郡宏從未獲得歐菲光訂單。

同時，林勇任一開始對郡是和華宏表達購買全數股權，實際上只完成第一階段就相應不理，之後郡是提出清算，也因股權未過半而失敗，讓外界懷疑林勇任將複製郡宏模式，以18%股權控制凌巨，凸版此次硬起來對聚奕採取法律行動，可能也希望釐清該股權交易的真正對象，並排除有心人士侵害凌巨利益。

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