凌巨股權交割遲延 日商聲請假扣押股市金主賈文中獨子賈志杰20億

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凌巨股權交割遲延，日商聲請假扣押股市金主賈文中獨子賈志杰20億元。示意圖

日本半導體大廠「凸版」控股日前發出重訊，針對延宕近8個月的凌巨科技(8105)股權交割延遲案，已對賈文中獨子賈志杰旗下「聚奕投資」和擔保的「郡宏光電」提出國際仲裁，同時向法院聲請假扣押聚奕投資20億元。由於賈文中為台灣股市重量級金主，外界密切觀察是否會波及其他主力，影響台北股市。

根據去年1月16日台日雙方發布的重訊，凸版控股與聚奕完成股權轉讓合約簽訂，凸版控股轉讓旗下凌巨53.1%股權給聚奕，交割分兩階段進行，1月20日聚奕投資先支付11億元，取得8150萬股、共計18.46%的股權，8月底再進行第二階段交割，取得剩餘的15298萬股、計34.65%股權。不料，聚奕迄今不但未完成第二階段的股權交割，今年1月初並公告轉讓已持有的5000張凌巨股票。

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為了讓爭議盡速落幕，凸版於是對聚奕及擔任擔保的郡宏提出國際仲裁，同時針對剩餘交割款20億元，向法院聲請假扣押聚奕名下資產。

根據媒體報導，去年6月凌巨股東會改選，凸版將3席獨董全部先行禮讓給聚奕提名，沒想到8月底的第二階段交割卻遲不履行；而自稱賈家家族辦公室代表，同時也是郡宏前董座林勇任，卻在11月底因涉嫌掏空誠美材(4960)違反證交法被判刑6年，引發凸版對該交易的疑慮。凸版指出，交易過程皆由林勇任出面，從未見過賈家父子，且賈家砸重金入主卻不派任法人董事，態度異常。

據了解，林勇任過去曾捲入掏空案，涉嫌透過不實鑑價將郡宏股權轉賣給誠美材與立委蘇震清，從中牟利數億元，去年底遭法院判刑。另外，林也曾被指控以「假訂單、假增資」誘騙投資，並在收購郡宏時採取「僅完成首階段交割即不理」的模式，引發外界懷疑林欲複製此手段，僅憑18%股權控制凌巨，凸版則祭出假扣押以釐清交易真相。



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