凌晨不睡覺！男酒店旁閒晃 警搜出「喪屍煙彈」

員警巡邏時，發現街上有男子和朋友在酒店旁晃來晃去，上前攔查，在他的褲子口袋搜出喪屍煙彈。（圖／東森新聞）



凌晨四點多，台北中山區員警巡邏時，發現錦州街上有男子和朋友在酒店旁晃來晃去，上前攔查，他一度不配合，果然在他的褲子口袋搜出喪屍煙彈。

凌晨四點多，民眾目擊大批員警聚集在台北中山區錦州街上。原來是警察在抓毒品案，當下巡邏員警發現黃姓男子行跡可疑，和朋友晃來晃去，上前攔查果然搜出喪屍煙彈。經過快篩檢測，毒品呈陽性反應。

地點就在中山區錦州街，旁邊就是林森北，他們不睡覺在酒店旁走來走去被員警盯上。

根據了解，黃姓嫌犯才21歲，之前就曾因為毒品被抓。但是他沒在怕，這回喪屍煙彈藏褲子口袋，一開始被員警關心，他一度不配合，警方呼叫警力支援，最後抓到有毒品。

廣告 廣告

當場依法查扣之外，也將人帶回警局偵辦。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

更多東森新聞報導

巡邏出「撞」況！年輕警迴轉方向盤打死 自撞分隔島

耶誕雲林槍響！ 通緝犯拒捕換車逃 警轟10槍撞逮

驚！百貨停車場怪男頻丟藍白拖 民眾：怕是爆裂物

