凌晨偷無人拉麵店冰品 「信任被踐踏」業者報警

高雄市 / 綜合報導

高雄楠梓區軍校路上有一間無人拉麵店，業者發現店裡冰品短少、不翼而飛，調閱監視器後發現，有一名女子在昨(5)日凌晨時，自備塑膠袋前來掃貨，前後2分鐘時間迅速俐落，看起來完全不像是忘了付錢的樣子，就逕自騎車離開。

穿紅色外套的女子，站在冷凍櫃前，不斷拿出冰淇淋，一支又一支的放進自備塑膠袋裡面，短時間搜刮完畢，小跑步出店面，騎著腳踏車離開現場，原以為趁著凌晨，來無人店偷竊，可以神不知鬼不覺，殊不知，偷竊過程全被監視器給拍了下來。

無人拉麵店業者：「連冰帶盒子都拿走然後也有偷取這款哈密瓜的，主要還是無人店啦，如果上鎖的話其實客人就不方便消費。」冰品數量異常，帳目和營業額兜不起來，調畫面後才知道，將近20支冰品不翼而飛，而這名竊賊明顯有備而來，因為她戴著帽子和口罩，刻意遮住自己特徵。

無人拉麵店業者：「店裡的東西都是沒有上鎖的，快速拿取了很多冰品之後快速就離開了，大概2分鐘不到時間，大部分的人都還是很遵守這個使用的方法跟規則。」

這一家位在高雄楠梓區軍校路上的無人店，開了一年多，客群主要是學生、年輕人，業者秉持人心本善理念，大家會付款完畢後，再依自己購買品項拿取相對應商品，5日凌晨首次遭竊，損失一千多元，讓他們心寒，選擇報警。

其他民眾：「就是人心很重要可是現在都不會管你什麼人心，你說他可憐他又不可憐，說要給他免費吃又習慣了也不行。」楠梓分局右昌所副所長陳士勛：「約損失新台幣1000元，掌握身分，將通知到案。」

對顧客的信任被踐踏，除了張貼偷竊影像外，更對有心人士喊話要他們自重，不過無人拉麵店業者，認為應該是個案，盼大家能共同守護彼此間的信任。

