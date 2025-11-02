凌晨傳爆炸！哈佛大學醫學院遭蓄意縱火 嫌犯畫面曝

2025年11月1日，哈佛大學醫學院遭蓄意縱火，監視器拍攝到嫌犯畫面。美聯社



位於美國波士頓的哈佛大學醫學院一幢建物1日凌晨驚傳爆炸聲響，所幸無人傷亡。警方表示這是蓄意縱火，並公布監視器拍攝到的嫌犯畫面，目前聯邦調查局（FBI）也參與追查。

綜合哈佛大學學生報《哈佛紅報》（Harvard Crimson）、《紐約時報》等報導，爆炸發生於1日凌晨2時48分，地點是哈佛大學醫學院神經生物學系所在的戈登森（Goldenson ）大樓4樓。爆炸聲傳出後，一名員警立刻趕到現場，目擊2人從大樓裡跑出來，但未能攔截。

廣告 廣告

爆炸未造成傷亡。經波士頓消防局縱火調查小組確認後，認定這起爆炸是人為縱火。警方搜查後沒有發現其他爆炸裝置。

當天下午，哈佛大學警察局發布監視器拍攝到的嫌犯畫面，兩人都戴著面罩，其中一人身穿棕色連帽衫、卡其色長褲、灰色洞洞鞋；另一人則穿深色連帽衫和深色格紋睡褲。

哈佛大學醫學院所在的隆伍德校區（Longwood campus）。翻攝哈佛醫學院官網

據哈佛醫學院，事發的戈登森大樓目前已經清空，除了4樓外皆保持開放，但是醫學院指示神經生物學系的教職員，若無必要，週一以前都不要進入大樓。戈登森大樓建於1906年，校方沒有透露爆炸造成的受損程度。

這起縱火事件發生的時機敏感。哈佛大學最近備受關注，主要是與川普政府的摩擦。哈佛大學拒絕在性別議題上轉向更保守的價值觀、拒絕修改校規準則，也拒絕公開招生數據；川普政府因此凍結對哈佛大學超過20億美元的聯邦研究補助，聲稱是打擊哈佛校內的反猶太主義，並要求哈佛支付高達5億美元的和解金。

其他學校採取對川普政府相對溫和的路線。哥倫比亞大學7月同意支付2億多美元給美國財政部，交換川普政府恢復該校的所有聯邦補助；布朗大學同意在10年內為羅德島州的勞力發展機構提供5000萬美元，以解除該校被凍結的衛生和公眾服務研究資金。此外，川普政府還在與康乃爾大學、西北大學、加州大學洛杉磯分校（UCLA）等談判。

更多太報報導

控沒保護基督徒 川普揚言出兵奈及利亞「火力全開」

赫格塞斯稱美中同意建立軍事溝通管道 高呼：天佑中美！

在白宮處處留下個人印記 川普翻修「林肯浴室」金光閃閃