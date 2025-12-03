凌晨債務糾紛釀3傷 中警啟動快打部隊逮7人

▲第三分局警方將涉案7名嫌疑人全數帶回偵辦，依刑法妨害自由、聚眾鬥毆及毒品危害防制條例罪嫌移送臺中地檢署偵辦（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 臺中市今（3）日凌晨發生一起疑因債務糾紛引發群毆事件，現場共造成3名男子頭破血流送醫，第三分局警方獲報後迅速出動20名警力控制現場，當場查扣棒球棍8支、武士刀1支、鐵鎚1支等凶器及毒品，全案將七人依妨害自由、聚眾鬥毆及毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

今114年12月3日凌晨2時50分許，警方接獲110通報在東區十甲東路一間汽車美容店內，有約6至7人在打架，情況混亂。第三分局立即啟動快打部隊共計20名警力迅速到場查處，到場時大門鐵捲門拉下，內部人員不願開門，警方另通知消防隊協助破門，於破門前門自動開啟，現場共有洪男等7人。據了解係協調40萬元債務糾紛引發暴力事件，造成林男等3名男子受傷，傷者均送往中國醫藥大學附設醫院治療，無生命危險。

警方現場查扣多項兇器(棒球棍8支、武士刀1支、鐵鎚1支與毒品K他命，並將涉案7名嫌疑人全數帶回偵辦，詢後將洪男等7人依刑法妨害自由、聚眾鬥毆及毒品危害防制條例罪嫌移送臺中地檢署偵辦，後續將朝組織犯罪條例偵辦。第三分局呼籲，絕不容許任何形式的暴力行為，若民眾遇有債務或糾紛，應循法律途徑解決，切勿以私力介入甚至滋事犯罪，以免觸法得不償失。警方將持續加強轄區巡邏與治安防處作為，確保市民安全。



