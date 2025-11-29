凌晨公園談判… 折疊刀猛刺 3人被打進醫院「胸中刀、棒敲頭」結局曝

記者洪正達／高雄報導

警方獲報趕往事發公園調查。（圖／翻攝畫面）

高雄仁武區29日凌晨發生一起持刀衝突，2方人馬在慈惠三路一處公園中談判，過程中發生口角，導致一方3人遭對方4人持刀攻擊，其中高男、單男胸部遭刺傷送醫，另名傷者則自行就醫，警方獲報後隨即組成專案小組，並於案發4小時後將行兇4人全部帶回，訊後依涉犯妨害秩序、傷害、殺人未遂等罪嫌送辦。

據悉，雙方當時在該處公園內談判並於過程中發生口角，其1人隨即拿起預藏的折疊刀攻擊，而被攻擊的一方有人出手保護被刺傷者，導致2人胸部中刀，隨即送往長庚醫院救治，2人傷勢已無大礙，另一人則是頭部被球棒敲擊自行就醫。

警方盤查可疑車輛。（圖／翻攝畫面）

仁武分局指出，29日凌晨12點左右，警方獲報慈惠三路一處公園發生民眾糾紛，員警獲報到場雙方已無衝突，初步了解為友人之間口角糾紛衍生肢體衝突，涉嫌動手的楊男（約27歲）、李男（約20歲）、吳男（約25歲）、歐男（約23歲）已逃離現場；被刺傷的高男（約23歲）、單男（約19歲）由119送醫救護；龔男（約19歲）則自行就醫，3人傷勢均無礙。

動手的4人被警方帶回偵訊。（圖／翻攝畫面）

警方隨後成立專案小組追捕逃逸4人，並於案發4小時後全數帶回偵辦，訊後依妨害秩序、傷害、殺人未遂等罪嫌移送偵辦。

高男、單男被這把折疊刀刺傷。（圖／翻攝畫面）

不良行為，請勿模仿！

