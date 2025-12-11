凌晨危機！五名大學生租屋處一氧化碳中毒緊急高壓氧治療後脫險

昨十一日凌晨四點五位大學生在租屋處因一氧化碳中毒送至苗栗市大千綜合醫院急診就醫，其中一位男性學生的房間沒有對外開窗，被同住學生發現昏倒在內；另外四位學生中，兩位有短暫頭暈昏倒，兩位則較輕微無大礙。所幸，五位學生在經過高壓氧治療後，順利恢復並持續追蹤觀察（見圖）。

大千綜合醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗醫師表示，五位大學生合租一層樓同住，其中兩位的房間因較靠近瓦斯熱水器的位置，都先出現頭暈及短暫昏倒的現象，後意識到可能為一氧化碳中毒，因此趕快通知其他同住室友，並發現其中一位學生昏倒在房間中，便立刻連絡救護車送到醫院急診救治。由於一氧化碳是一種無色、無味的氣體，且比氧氣更容易與人體內的血紅素結合，造成血液不再攜帶氧氣到身體組織裡，因此會導致非常大的毒害甚至死亡。一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到噁心、嗜睡；若情況嚴重，甚至會陷入昏迷。

學生在外租屋實屬常見，蔡建宗副院長也特別提醒，承租房子時一定要特別留意瓦斯熱水器安裝的地點及管路的安全性。為避免發生一氧化碳中毒的意外，下列事項須特別留意：一.熱水器不適合放在加蓋的陽台或室內，且避免在陽台加裝門窗及晾曬大量衣物。二.若是安裝室內型熱水器，必須裝設排氣管。三.如果安裝的環境通風不良或熱水器規格不符合規定，應請特定瓦斯器具維修技術士檢查維修。四.使用熱水器時須注意室內空氣流通無虞，不因天冷或下雨就關閉窗戶。此次事件其中一位學生的房間無對外開窗，讓空氣無法流通，也是非常危險的情況。

蔡建宗副院長特別提醒：當發生一氧化碳中毒時，即時的高壓氧治療非常重要。高壓氧治療是讓病人在完全密閉的高壓氧艙內吸入100%純氧，以高濃度氧氣置換出體內的一氧化碳，同時改善身體組織缺氧狀況及增加細胞存活。由於部分一氧化碳中毒的病人，在中毒處理後的數天至數月會發生遲發性的神經後遺症，產生的症狀有：慢性頭痛、運動混亂、人格混亂、記憶力減退、步態不穩、視力減退等。這些症狀可以持續一年以上甚至終身，對病人生活起居造成深遠影響，因此，若能在中毒初期儘早給予高壓氧治療，就能減少對身體的傷害，也能大幅降低日後發生神經學後遺症的機率。

蔡建宗副院長提醒，近日天氣寒冷，正是發生一氧化碳中毒的高峰期，一定要留意瓦斯熱水器的安裝位置，並定期安檢及注意排氣功能，同時室內應保持良好的通風，且安裝一氧化碳濃度的偵測警報器，早期預警以防止中毒。