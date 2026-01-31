凌晨台中驚傳2童身亡案！疑母親情緒不穩釀憾事

即時中心／林耿郁報導

台中市西區凌晨驚傳2童意外過世消息，最新消息是，全案疑似是31歲母親情緒不穩，竟在表達輕生情緒後，對自己兩名3歲、8歲的孩子餵食不明藥物，導致2童不治。至於這名母親已經被保護管束，送醫治療中。

據了解，這起案件發生在今（31）天凌晨1點多。當時一名31歲女子，先打電話跟朋友訴苦，表達想不開之意；友人聞訊急忙趕往女子住處，但沒想到女子已對自己與丈夫、前夫分別所生的2名孩子餵食不明藥物，自己也疑似吞下藥物。

在警方到場後，女子情緒異常激動，遭到保護管束，送中國附醫治療；至於2名兒童則被分別送往烏日林新醫院、中國附醫急救，但仍不幸搶救無效。全案已由台中地檢署介入偵辦，以釐清詳細案發原因。

