凌晨吹冷風排隊搶打「皮蛇疫苗」代排喊價破千元

彰化縣政府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗引發民眾搶打熱潮。為避免長者深夜排隊，衛生局自26日起調整預約方式，統一改為下午1點30分發放號碼牌，並將剩餘4567個一般長者名額全數開放登記。

然而新制上路首日，各衛生所仍出現大批排隊人潮。彰化市南西北區衛生所最早出現排隊民眾，搶得頭香的民眾從25日晚間6點就開始等待，整整排了19個小時。員林市一名國中生為不讓阿公阿嬤生病，清晨4點30分就到衛生所代為排隊。排隊民眾各自打發時間，有人玩俄羅斯方塊、有人研究巴菲特理財，甚至有正在罹患帶狀疱疹的民眾也到現場排隊。

值得注意的是，現場出現代排服務，有民眾以1000元代價幫朋友夫妻排隊取號。此波疫苗預約亂象源於1月20日開放首日名額迅速額滿，引發民怨。衛生局緊急開會後決定不再分批分流，直接釋出所有名額。

各鄉鎮衛生所疫苗配額依人口比例分配，彰化市南西北區596個名額最多，員林市439個次之，和美鎮294個居第三。為照顧偏遠地區長者，大城、芳苑、竹塘等地特別保留名額供設籍當地長輩優先預約。

本次疫苗提供設籍彰化滿一年、65歲以上長者接種兩劑，原住民55歲以上即可施打。低收及中低收入戶免費，一般長者需自付6000元。預約後7天內需完成繳費，收到簡訊或14天後可持證至衛生所施打第一劑，3個月後接種第二劑。

衛生局強調，若現場預約額滿將同步登記候補名單，未來若有釋出名額將優先通知候補民眾，確保疫苗不被浪費。提醒民眾依新制時段前往預約，並注意保暖與健康。

