凌晨啪啪嬌喘聲貫穿隔壁住家 男鄰居好奇手機偷拍結果慘了

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

今年父親節凌晨，台北市一名沈姓男子在租屋處聽到隔壁鄰居傳出疑似男女激戰聲，沈男因為好奇，竟攀上一把椅子、手機透過氣窗偷拍鄰居男女做愛，孰料該對男女做到一半時，男子突然抬頭，卻意外看到窗戶外的「手機」，於是大聲斥喝並報警。沈男到案後也坦承犯行，士林地檢署全案偵結後，依妨害性隱私及不實性影像等罪，將沈男起訴。

檢警調查，今年父親節凌晨，沈男在北市的租屋處聽見隔壁房傳出疑似男女做愛發出的嬌喘聲，竟因為好奇，便站在椅子上，然後把手機伸向隔壁房的氣窗偷拍鄰居做愛。

而當時鄰居的男子聽到不明聲響，抬頭查看時赫然發現有手機在拍攝屋內，雖然當時險些嚇死，但鎮定後仍立刻報警；而沈男在警詢、偵查期間均坦承犯行，也表示他與鄰居男女不識，也無來往，警方也在他手機內找到偷拍的性愛影像。

檢方根據扣押的證物，認為沈男的行為侵害他人最核心的性隱私，不僅違反《刑法》「竊錄非公開活動、身體隱私部位」，也涉及「錄製性影像」，以及《個人資料保護法》未依規定蒐集個資等罪。一個偷拍動作涉及3項罪名，屬「一行為觸犯數罪名」，除依法起訴並建請法院從一重論處。

