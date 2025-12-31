凌晨國道狂飆躲查緝！人力公司老闆派遣12名失聯移工年撈500萬

移民署查獲台中非法人力仲介。翻攝畫面

台中43歲鄭姓男子長期經營非法人力仲介公司，私下派遣失聯移工與逾期居留外籍人士到工地打零工，還從薪資中每天抽走400元仲介費，估不法獲利新台幣500萬。移民署北區事務大隊台北市專勤隊歷經數月蒐證，日前收網分兩波掃蕩，查獲非法仲介、非法雇主及非法工作外籍人士43人；鄭男日前已遭台中地方法院判處有期徒刑4月確定。

移民署台北市專勤隊去年8月接獲線報，台中市某民宅被當成非法外籍人士的集中容留處所，每天都有專人、專車接送外籍人士外出工作。北市專勤隊專案小組以車追人，長期跟蒐疑似接送外籍人士的廂型車。

廣告 廣告

北市專勤隊調查，鄭男曾將菲律賓籍失聯移工、泰國籍逾期居留人士，派往台中后里區大甲溪輸水管工程從事土尾分類作業；另派遣泰籍移工到神岡區工地進行土石方分類。此外，鄭男還會利用工地僅查驗車輛進出的漏洞，以貨車接送移工進出。

移民署破獲非法仲介集團。

專案小組進一步查出，鄭男向旗下外籍人士收取每人每日400元仲介費，初估一年不法獲利約500萬元，且鄭男為求派工便利，每次都在深夜開廂型車超載10餘人，在高速公路狂飆送工。

專案小組掌握其作息與犯罪模式後，於凌晨時分趁鄭男駕車載運外籍人士外出工作時，當場攔車，查獲13名逾期停留外僑，隨後再於鄭男名下其他民宅內查獲24名非法外籍人士。

台北市專勤隊隊長黃玟晸指出，鄭男經營的非法人力派遣公司並非首次違法，過去就曾因多項違反《就業服務法》，遭台中市勞工局重罰新台幣60萬元，卻持續鋌而走險。

移民署提醒，非法聘僱外籍人士最重可處新台幣75萬元罰鍰；非法仲介外籍人士工作最高可罰50萬元；若意圖營利，還可能面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。另為鼓勵逾期停居留外籍人士主動投案，相關法規已增訂減免處罰標準，於遭查獲前自行到案並配合規定者，罰鍰得減半。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／蕭姓騎士遭張文割喉補償僅180萬 UG老闆低調捐100萬「指定給他」

「殺人都不一定死刑」內湖人妻19刀開膛剖肚 女兒手寫信哀問：媽媽憑什麼要被殺

茗香園、東引快刀手老闆涉洗錢259億！名下市值千萬保時捷911遭法拍