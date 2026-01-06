凌晨國道驚魂！林口段聯結車突起火 整車燒成骨架幸無人傷

國道凌晨驚傳火燒聯結車，林口路段烈焰吞車僅剩骨架。（圖 ／翻攝畫面）

國道1號北向43.7公里林口路段，6日凌晨驚傳一起火燒車事故，1輛行駛中的聯結車突然起火，熊熊烈焰在黑夜中格外駭人，橘紅色火光一度照亮整段國道，所幸駕駛反應迅速及時逃生，未釀成人員傷亡。

國道公路警察局於凌晨1時2分接獲通報，指出該路段外側車道有聯結車起火燃燒。警消獲報後立即趕往現場，發現整輛聯結車已陷入全面燃燒狀態，火勢猛烈，車體幾乎被大火吞噬。消防人員隨即佈署水線灌救，經過約一個半小時的搶救，火勢於凌晨2時31分完全撲滅，但整車早已被燒到只剩金屬骨架，車上載運的貨物也全數付之一炬。

據了解，46歲林姓駕駛當時駕駛聯結車行經該路段時，突然聽見引擎傳出異常聲響，憑藉經驗察覺不對勁，立即將車輛慢慢駛往外側路肩停靠，並下車查看狀況，不料才剛下車不久，車輛便瞬間起火燃燒，火勢迅速蔓延，所幸駕駛已遠離車輛，並未受傷。

事故發生後，現場一度占用外側路肩及外側車道進行處理，對凌晨車流造成影響，經警消及相關單位清理後，現場於清晨4時15分完全排除狀況，恢復全線通車。至於詳細起火原因，已交由消防局火場鑑識人員進行調查釐清。

國道公路警察局也藉此呼籲駕駛人，上路前務必確實檢查車輛狀況，特別是大型車輛，更應注意引擎及機件異常。若行駛途中發現車輛有異狀，應立即啟亮方向燈，漸進式滑離車道停靠路肩，並依規定擺放故障標誌、人員撤離至安全處所，同時可利用1968 APP通報國道警方求援，以確保自身與其他用路人的行車安全。

