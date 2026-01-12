凌晨失控衝人行道撞石墩 駕駛肇事後竟徒步落跑

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義市西區，凌晨1輛白色休旅車失控衝上人行道再撞壞水泥墩，沒想到肇事駕駛竟徒步離開現場，警方以車追人，通知車主到案，她說不是她闖禍，當時把車輛借給了前夫，肇事後打電話給對方一直沒聯繫到人，警方持續追查，通知肇逃的駕駛到案說明。

凌晨2點多，一輛白色休旅車直行途中，逐漸向右偏移，緊接著車輛失控，先是衝上人行道，差點掃到民宅前汽車，再高速衝撞防撞水泥墩，頓時揚起大量沙塵，車子往前滑行幾公尺才停下。

駕駛第一時間沒有下車，過了幾分鐘才下來查看車況，但接下來，他沒留在現場，反倒徒步離開，留下一片狼藉的事故現場，彷彿什麼事都沒發生。

目擊民眾：「很大聲出來看，就從那邊撞兩個石墩，撞到路中央來，(對)，後來有報案，報案後警察來處理，他那速度很快才有可能撞成這樣。」

肇事的白色休旅車，整個車頭撞成廢鐵，半夜巨大聲響，更是把附近住戶驚醒，嘉義市西區湖子內路與環湖一街口，至少兩座水泥墩被撞壞，只剩下基座，部分車輛殘骸遺留在地上，人行道留下長長刮痕，就連三角錐也被壓壞。

目擊民眾：「車子開到那邊去，閃黃燈剎車剎住人就沒看到了。」附近民眾：「這邊幾乎常常，因為這邊路口處比較容易車禍。」駕駛闖了禍卻揮揮袖離開，警方以車追人，通知車主到案，她說，車子不是她開的，當時借給了前夫，沒多久就接到員警通知，發生車禍，透過電話聯繫，一直沒找到人。

嘉義市第一分局八掌派出所所長陳彥丞：「通知駕駛人到案說明，後續依車禍程序處理。」借了前妻的車開，闖了禍卻肇逃，肇事男子是疲勞開車，還是有其他涉及觸法的原因，讓他不敢面對，警方持續追查。

